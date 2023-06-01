「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表−ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）日本代表はアディショナルタイムに決勝点を奪われ、３大会連続の１６強入りならず。王国ブラジルの底力に屈した。初戦のオランダ戦で負傷交代したまま、３試合欠場した久保建英も涙が止まらず。長友らと抱き合い、ピッチに視線を落とした。オランダ戦後は２試合ベンチ外。この試合はベンチ入りしていたが、復帰は叶わなかった。前半は佐野が先制ゴ