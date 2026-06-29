スターバックス コーヒー ジャパンは、7月29日に「スターバックス コーヒー アトレ吉祥寺店(B1)」をオープンする。アトレ吉祥寺では2店舗目となる店舗で、吉祥寺エリアでは初となる「My フルーツ フラペチーノ」を展開する。スターバックス コーヒー アトレ吉祥寺店○吉祥寺エリア初「My フルーツ フラペチーノ」を展開店舗はアトレ吉祥寺本館B1階に位置し、客席は60席を用意。買い物や井の頭公園への外出時のほか、学校や仕事帰り