吉祥寺エリア初! My フルーツ フラペチーノが楽しめる「スターバックス コーヒー アトレ吉祥寺店(B1)」が7月29日オープン
スターバックス コーヒー ジャパンは、7月29日に「スターバックス コーヒー アトレ吉祥寺店(B1)」をオープンする。アトレ吉祥寺では2店舗目となる店舗で、吉祥寺エリアでは初となる「My フルーツ フラペチーノ」を展開する。
スターバックス コーヒー アトレ吉祥寺店
○吉祥寺エリア初「My フルーツ フラペチーノ」を展開
店舗はアトレ吉祥寺本館B1階に位置し、客席は60席を用意。買い物や井の頭公園への外出時のほか、学校や仕事帰りにも立ち寄りやすい店舗として営業する。
同店では、吉祥寺エリアで初めて「My フルーツ フラペチーノ」を提供。その日の気分や好みに合わせて、自分だけのフルーツ体験を楽しめるという。
My フルーツ フラペチーノ
スターバックス コーヒー アトレ吉祥寺店
○吉祥寺エリア初「My フルーツ フラペチーノ」を展開
店舗はアトレ吉祥寺本館B1階に位置し、客席は60席を用意。買い物や井の頭公園への外出時のほか、学校や仕事帰りにも立ち寄りやすい店舗として営業する。
同店では、吉祥寺エリアで初めて「My フルーツ フラペチーノ」を提供。その日の気分や好みに合わせて、自分だけのフルーツ体験を楽しめるという。
My フルーツ フラペチーノ