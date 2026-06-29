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米株価指数先物下落して始まるもプラス転換、協議は予定通り実施 東京時間07:13現在 ダウ平均先物SEP 26月限52320.00（+111.00+0.21%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7429.50（+27.75+0.37%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限29471.00（+102.75+0.35%）