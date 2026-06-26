26日22時29分ごろ、山梨県で震度6弱を記録する地震が発生した。首都圏を含めて携帯電話向けの緊急地震速報も配信された。 ソフトバンク、NTTドコモ、楽天モバイル、KDDI（判明順）は、いずれも通信サービスへの影響はないとしている。 各社の災害用伝言サービスやweb171、Google パーソンファインダーといった安否確認サービスは稼働中。