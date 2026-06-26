文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―6月26日（金）配信分― 85歳の母。自転車に乗るのがちょっと怖くなってきたようで。 車や人が急に飛び出してきた場合の瞬間的な判断や動作に自信がないとのこと。 そこで最近は自転車を使わず、歩いて買い物に行ったり、バスに乗っ