東海3県は名古屋で40度の「酷暑日」が予想されるなど、22日も災害級の暑さが続いています。東海3県は22日午前11時までに、名古屋で37.5度、岐阜県揖斐川町で37.3度など、既に体温を超える危険な暑さとなっていて、予想最高気温は名古屋で40度、岐阜で39度など、21日に続き「酷暑日」となるところもある見込みです。愛知県高体連は危険な暑さを受け、21日・22日の2日間、パロマ瑞穂北陸上競技場で予定されていた高校生の陸上