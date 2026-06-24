度肝を抜くワンタッチ50m弾を置き土産に…山形MF田中渉が鹿児島に完全移籍
鹿児島ユナイテッドFCは24日、モンテディオ山形のMF田中渉(25)が完全移籍で加入することを発表した。
田中は今季のJ2・J3百年構想リーグで10試合に出場。EAST-A第18節・湘南ベルマーレ戦(○3-1)ではハーフウェーライン付近から左足のワンタッチで超ロングシュートを決め、ファンの度肝を抜いた。
鹿児島には2024年に期限付き移籍で1シーズン所属。約2年ぶりの復帰となる。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF田中渉
(たなか・わたる)
■生年月日
2000年9月23日(25歳)
■出身地
群馬県
■身長/体重
169cm/65kg
■利き足
左
■経歴
前橋SC Jrユース-桐生一高-仙台-山口-仙台-山口-仙台-山形-鹿児島-山形
■出場歴
J1リーグ:8試合
J2リーグ:138試合8得点
J2・J3百年構想リーグ:10試合1得点
リーグカップ:9試合3得点
天皇杯:8試合1得点
■コメント
▽鹿児島側
「鹿児島ユナイテッドFCの皆様、お久しぶりです。モンテディオ山形から加入しました田中渉です。
2年前、鹿児島をJ3に降格させてしまった悔しさは今でも忘れません。
その悔しさを力に変えて、鹿児島のために自分の全てを捧げ、全力で戦います。
必ずJ3優勝、J2昇格を成し遂げましょう!
白波スタジアム、ユニータでお会いできるのを楽しみにしています!
よろしくお願いします!」
▽山形側
「この度、鹿児島ユナイテッドFCに移籍することになりました。
百年構想リーグでは、どんな状況でもたくさんの応援ありがとうございました!
そして、僕自身約2年半山形でプレーすることができて本当に幸せでした!
山形で素晴らしいサポーターの方々、スポンサー方々、チームメイト、スタッフの方々と出会い山形が大好きになりました!
もっと自分の力で勝利に貢献したかったし、J1昇格を達成できずに悔しい気持ちの方が多かったですが山形でやってきたことを信じて鹿児島で自分の力を証明できるように努力していきます。
どんな時でも僕たちに声援、パワーをくれるモンテディオ山形サポーターがいれば必ずJ1昇格できると信じています!
僕自身も山形まで活躍が届くように頑張ります!本当に2年半、ありがとうございました」
田中は今季のJ2・J3百年構想リーグで10試合に出場。EAST-A第18節・湘南ベルマーレ戦(○3-1)ではハーフウェーライン付近から左足のワンタッチで超ロングシュートを決め、ファンの度肝を抜いた。
鹿児島には2024年に期限付き移籍で1シーズン所属。約2年ぶりの復帰となる。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(たなか・わたる)
■生年月日
2000年9月23日(25歳)
■出身地
群馬県
■身長/体重
169cm/65kg
■利き足
左
■経歴
前橋SC Jrユース-桐生一高-仙台-山口-仙台-山口-仙台-山形-鹿児島-山形
■出場歴
J1リーグ:8試合
J2リーグ:138試合8得点
J2・J3百年構想リーグ:10試合1得点
リーグカップ:9試合3得点
天皇杯:8試合1得点
■コメント
▽鹿児島側
「鹿児島ユナイテッドFCの皆様、お久しぶりです。モンテディオ山形から加入しました田中渉です。
2年前、鹿児島をJ3に降格させてしまった悔しさは今でも忘れません。
その悔しさを力に変えて、鹿児島のために自分の全てを捧げ、全力で戦います。
必ずJ3優勝、J2昇格を成し遂げましょう!
白波スタジアム、ユニータでお会いできるのを楽しみにしています!
よろしくお願いします!」
▽山形側
「この度、鹿児島ユナイテッドFCに移籍することになりました。
百年構想リーグでは、どんな状況でもたくさんの応援ありがとうございました!
そして、僕自身約2年半山形でプレーすることができて本当に幸せでした!
山形で素晴らしいサポーターの方々、スポンサー方々、チームメイト、スタッフの方々と出会い山形が大好きになりました!
もっと自分の力で勝利に貢献したかったし、J1昇格を達成できずに悔しい気持ちの方が多かったですが山形でやってきたことを信じて鹿児島で自分の力を証明できるように努力していきます。
どんな時でも僕たちに声援、パワーをくれるモンテディオ山形サポーターがいれば必ずJ1昇格できると信じています!
僕自身も山形まで活躍が届くように頑張ります!本当に2年半、ありがとうございました」
ゴール動画— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) May 24, 2026
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第18節
山形vs湘南
1-0
⌚️ 10分
⚽️ 田中 渉(山形)#Jリーグ pic.twitter.com/TO8b8kMzFB