「近畿地方のある場所について」の背筋による同名小説を映画化した清水崇監督作『口に関するアンケート』が７月３日(金)より公開。劇中に登場する“呪いの木”に関する撮影秘話をご紹介する。６人の大学生が心霊スポットの墓地で肝試しをするが、翌日にグループのひとりが行方不明になり、不可解な現象が次々と発生。残された５人の証言によって、“あの夜”に起こったことのおぞましい真相が明らかになっていく。物語の鍵を握るの