清水町で21日、軽自動車と原付バイクが出合い頭に衝突する事故があり、原付バイクを運転していた78歳の女性が意識不明の重体となっています。警察によりますと21日午前11時半ごろ、清水町卸団地の信号機のない交差点で西に向かって走っていた軽自動車と、北に向かって走っていた原付バイクが出合い頭に衝突しました。この事故で、原付バイクを運転していた函南町に住む78歳の女性が頭を強く打ち、病院に運ばれましたが意識不明の重