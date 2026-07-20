バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ（VNL）』決勝ラウンドの日程が日本時間20日、大会公式ページで発表された。予選ラウンドを12戦全勝で首位通過した日本（世界ランキング4位）は2大会ぶりのメダル獲得を目指し、準々決勝で29日の午後8時30分から開催国の中国（同35位）と戦う。【日程＆結果一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』女子は大逆転で決勝R進出、男子は史上初となる無傷の12連勝で予選R突破