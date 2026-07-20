小泉防衛大臣はさきほど、訪問先のイギリスで行ったスピーチの中で「中国とロシアの海軍艦艇が日本周辺で共同航行作戦を実施している」としたうえで、この週末に「日本のEEZ＝排他的経済水域の内側で実弾演習を行った」と明らかにしました。防衛省によりますと、実弾射撃は中国の船のみが行っていたということです。防衛省が日本のEEZ内で中国とロシアが実弾演習を行ったことを確認し、公表したのは初めてです。