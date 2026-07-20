小泉防衛大臣はさきほど、訪問先のイギリスで行ったスピーチの中で「中国ロシアの海軍艦艇が日本周辺で共同航行作戦を実施している」としたうえで、この週末に「日本のEEZ＝排他的経済水域の内側で実弾演習を行った」と明らかにしました。防衛省によりますと、実弾射撃は中国の船のみが行っていたということです。防衛省が日本のEEZ内で中国ロシアが実弾演習を行ったことを確認し、公表したのは初めてです。