俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第24回「軍師官兵衛！」が、21日に放送される。【写真】新たな相関図を公開！新キャラが続々公開前回は、荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている