「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）2位moto g66j 5G（Motorola Mobility）3位A5 5G(au)（OPPO）4位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）6位Pixel 10a 128GB(au)（Google）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位Pixel 10a