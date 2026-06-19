4年に1度のサッカーの祭典であるFIFAワールドカップでは、いくつかの厳格なルールが存在します。ピッチサイズは厳格に規定されており、オフサイドは旗で示され、審判は笛を吹いて試合終了を知らせなければいけません。しかし、試合で使用されるボールは大会ごとに変更されており、FIFAワールドカップ2026ではアディダスの「トリオンダ」が採用されています。そんなトリオンダの空力特性を科学的に検証した論文が発表されました。Tr