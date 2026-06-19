FIFAワールドカップ2026の公式ボール「トリオンダ」の空力特性を日本の研究チームが徹底検証した結果は？

FIFAワールドカップ2026の公式ボール「トリオンダ」の空力特性を日本の研究チームが徹底検証した結果は？