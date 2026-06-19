4年に1度の祭典は、サッカー関係者だけでなく、他業種も書き入れ時。しかし需要が多すぎると……。

【写真】前回大会で注文殺到、大混乱でもなお“呼び込み”をかけた投稿

デリバリーピザ店に注文殺到

サッカー・ワールドカップ北中米大会が開幕した。15日早朝に行われた日本代表の今大会初戦となるオランダ戦は、2度のビハインドを追いつき2-2。第2戦となるチュニジア戦はグループリーグ突破のためにぜひとも勝利し勝ち点3がほしい状況だ。

今大会の日本代表は、グループリーグの初戦オランダ戦が6月15日（月）朝5時キックオフ、続いて21日（日）昼13時にチュニジア戦、26日（金）朝8時にスウェーデン戦となっている。

第2戦のチュニジア戦はちょうど“お昼時”キックオフ。そこに前回大会を踏まえるとある不安が……。

「'22年のカタール大会では、グループリーグの対ドイツ戦が祝日の22時キックオフ、対コスタリカ戦が日曜日の19時キックオフでした。五輪を含めたスポーツのビッグイベントでは各社がCMなどでそれを煽りますが、“宅配ピザとともに観戦”をしようとした人が多かった。

そしてこの2試合は22時という宵の口、19時という夕ご飯時が試合時間。注文が殺到し、各ピザ店はパンク状態になりました」（サッカーライター）

Xで当時の投稿を振り返ると多くの悲鳴が上がっている。

《サッカーの試合に合わせてドミノピザ頼んだら試合終わった頃に来たの何事? 何回店に電話しても繋がらんし、2時間遅れてるし、何の連絡もないし》

《キックオフに間に合うよう、昼過ぎに18:45配達で予約を入れました。届いたのが20:45。ピザ食べながら観戦するはずが、お腹すいて、イライラしながらの観戦。もうドミノピザでは頼まない》

《18時半着予定で予約したのに3時間経った今も届きません。サッカー観戦しながらの食事も叶わず》

投稿にあるように、特にそれは『ドミノ・ピザ』で発生した。

「前回大会のドイツ戦とコスタリカ戦のタイミングで、ドミノ・ピザは“もう1品買うと100円”キャンペーンを実施していたこともあって注文が殺到。さらに当日は悪天候。ワールドカップ観戦と関係のない注文も多く入ることとなり、注文に応対できずパンクした店が続出という状況でした」（前出・サッカーライター）

ドミノピザ、今回の対策は？

ちなみにドイツ戦で混乱・騒動となっていたにもかかわらず、続いたコスタリカ戦のキックオフ1時間前にドミノ・ピザは次のような投稿をしていた。

《今日の試合はドミノと一緒に応援しよ（ピザの絵文字）#ドミノの100円ウィーク ならお好きな1品買うともう1品がたったの100円で購入できる!もちろんキックオフに合わせた事前注文もドミノなら可能（グッドマークの絵文字） 皆は誰と応援する?メンションして誘ってみて（ピザとサッカーボールの絵文字）》

上記の投稿にはピザを食べながらテレビでサッカー観戦をしているカップルの画像が。

「サッカーを見ながらピザを食べようと思っていた人を数時間待たせるようなトラブルを起こしておいて、平然とピザやサッカーボールの絵文字で注文を呼びかける投稿は“被害者”などから強い批判を呼びました」（前出・サッカーライター）

今大会の日本代表は、2-2だったオランダ戦は早朝キックオフだったが、グループリーグ第2戦・チュニジア戦は昼13時というお昼時に試合開始のホイッスルが吹かれる。しかも日曜日だ。

今大会は何か対策は取っているのか。ドミノ・ピザに問い合わせると、以下の回答があった。

「ワールドカップをはじめ多くのお客様からご利用いただくことが想定される時期については、過去の運営経験も踏まえながら、需要予測や店舗体制の整備に継続的に取り組んでおります。なお、具体的なオペレーションの詳細については回答を差し控えます」（ドミノ・ピザ広報担当者）

前回大会の“被害者”は、注文する客側だけでなく、さばききれないほどの注文に対応せざるを得なかった現場の従業員も含めてだっただろう。史上最強との呼び声も高い日本代表の熱戦は、無事ピザとともに見られるか……。