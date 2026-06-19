6月13日から、国賓としてオランダを公式訪問されている天皇皇后両陛下。17日の夜（現地時間・以下同）には、アムステルダム王宮でオランダ国王夫妻が主催する晩餐会に出席された。ウィレム＝アレクサンダー国王、マキシマ王妃、ベアトリクス前女王や、国王夫妻の長女カタリナ＝アマリア皇太子、次女のアレクシア王女などの王族をはじめ、両国の関係者が正装で出席する華やかな宴となった。「晩餐会では、天皇陛下が英語でおことば