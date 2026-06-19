県立城ケ島公園の入り口につながる車道ののり面に咲くアジサイ＝１６日、三浦市三崎町城ケ島三浦市三崎町城ケ島の県立城ケ島公園でアジサイが見頃を迎えている。梅雨時期の公園内を鮮やかに彩り、訪れる人たちを和ませている。園内にはホンアジサイやガクアジサイが約２千株植栽されている。園の入り口に続く車道ののり面や、園内の遊歩道などに淡い青や紫色の花を咲かせている。同公園管理事務所によると、見頃は今月いっぱ