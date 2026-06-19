水無川沿いに咲くアジサイ＝１７日、秦野市今川町秦野盆地を流れる水無川の河川敷でアジサイが見頃を迎えた。秦野市役所付近から上流へ約２キロにわたり地域のボランティアらが多彩なアジサイを育てており、毎年通行人の目を楽しませている。市役所前では小さな花が密集する「手まり咲き」のアジサイが白やピンクの彩りを見せているほか、市カルチャーパーク（同市平沢）前では額縁のように装飾花が並ぶ青色のガクアジサイが咲