老朽化などにより使用が禁止されている公園の遊具――。目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。修繕は、どんな優先順位で行われるのか？18日の鹿児島市議会で質疑が交わされました。（久保田明音アナウンサー）「普段子どもたちの憩いの場となっている、こちらの公園、滑り台の支える部分が腐食してはがれています。ロープが張られていて使用できなくなっています」鹿児島市によりますと市内