英国を駆けまわるクラシックなアメ車英国在住のエリオット・フロリオさんは、スーパーチャージャー付きの1955年式シボレー350セダン（2ドア）を手に入れるまで、かなり長い間待ち続けていた。【画像】1950年代から今も続く象徴的なスポーツモデル【シボレー・コルベットC1を詳しく見る】全12枚「永遠にも感じられるほど、ずっと探していたんです」と彼は言う。「実のところ、19歳の頃からです。ついに数週間前、オーナーズクラブ