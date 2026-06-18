MATCH 21グループL第1戦2026年6月18日 8:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）2010年の南アフリカ大会でベスト8進出を果たしたアフリカの雄ガーナと2大会ぶりの出場となるパナマの一戦は、6分に右サイドからのクロスにセシリオ・ウォーターマンが右足で合わせて惜しいボレーシュートを放つなど、序盤からパナマが優勢に試合を進める。一方のガーナは自陣に守備ブロックを敷いて構えた展開からカウンターの機会を狙うが、パ