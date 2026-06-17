○レッズ5−3メッツ●＜現地時間6月16日グレートアメリカン・ボールパーク＞ニューヨーク・メッツが2連敗で敵地3連戦を負け越し。先発登板した千賀滉大投手（33）は4回4失点という投球で今季5敗目を喫した。現地4月26日のロッキーズ戦以来、約2ヶ月ぶりの復帰戦は苦しい立ち上がりとなった。千賀は制球定まらず2者連続の四球を与えると、3番スチュワートに14号先制3ランを被弾。5番スアレスを空振り三振に仕留めるな