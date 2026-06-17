報道によれば、ロシア軍の戦略爆撃機Tu-22M3（NATOコードネーム「バックファイア」）の墜落事故が相次いでいる。ロシア国防省は一貫して「技術的な不具合」を原因としているが、軍関係者の間からは、ウクライナ戦争の長期化によって航空機の整備体制そのものが疲弊しているとの指摘も浮上している。今月15日、ロシア・イルクーツク州でTu-22M3が訓練飛行中に墜落した。ロシア国防省によれば、乗員4人は脱出し命に別条はなく、予備