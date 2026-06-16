県議会の6月定例会が16日、開会しました。物価高騰の影響を受ける事業者に対する融資枠の拡充など41億3000万円余りの補正予算案などが提案されました。16日に開会した県議会の6月定例会には、総額41億3000万円余りの一般会計補正予算案など、議案21件が一括上程されました。塩田知事は中東情勢について、アメリカとイランが戦闘終結に関する覚書に合意したと発表したものの予断を許さない状況が続いているとの見方を示しました