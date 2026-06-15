2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けると、森保一監督が公式会見に出席。記者との質疑応答が終わったかと思った直後、指揮官がいきなり切り出した。「オランダ人の記者もいっぱいおられるので、改めてオランダの方々にも感謝申し上げたいです」公式会見15分後の“異例の言及”だった。 「私が日本代表だった時、ハンス・オフトさんという