公式会見直後だった──いきなり森保監督が切り出し…異例の言及「オランダ人の記者もいっぱいおられるので」【W杯】
2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けると、森保一監督が公式会見に出席。記者との質疑応答が終わったかと思った直後、指揮官がいきなり切り出した。
「オランダ人の記者もいっぱいおられるので、改めてオランダの方々にも感謝申し上げたいです」
公式会見15分後の“異例の言及”だった。
「私が日本代表だった時、ハンス・オフトさんというオランダ人のコーチに育てていただいて。私だけではなく、日本人の指導者に大きな影響を与えてくれて、それが結果的に日本サッカーの発展に繋がっています。
ビム・ヤンセン監督というオランダのレジェンドもサンフレッチェ広島で監督、浦和レッズでコーチをやっていただき、日本サッカーに大きく貢献してくれました。その２人以外にもたくさんの指導者、選手の方々がオランダからも日本のレベルアップに尽力していただいたので、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました」
リスペクトを忘れない森保監督らしい感謝のメッセージだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「オランダ人の記者もいっぱいおられるので、改めてオランダの方々にも感謝申し上げたいです」
公式会見15分後の“異例の言及”だった。
「私が日本代表だった時、ハンス・オフトさんというオランダ人のコーチに育てていただいて。私だけではなく、日本人の指導者に大きな影響を与えてくれて、それが結果的に日本サッカーの発展に繋がっています。
リスペクトを忘れない森保監督らしい感謝のメッセージだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF