[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]2度のリードを許した日本代表だが、ワールドカップの初戦をドローで終えた。一方のオランダ代表を伝えるオランダメディアは、一様に「勝利を逃した」と悲観的に伝えている。オランダ『テレグラフ』は「フィルヒル・ファン・ダイクとW杯初出場のクリセンシオ・サマーフィルの得点でオレンジの祝賀ムードが始まったかに見えたが、最終的には失望が勝った」と速報。また『デ・テレ