「この映画は本当に映画の神様に恵まれているなと思っています」――。柄本佑が、主演映画『メモリィズ』への思いを語った。公開直前にはトライベッカ映画祭での受賞という嬉しい知らせも届き、「ささやかだけれどふくよかな映画」のさらなる広がりに期待を寄せている。柄本佑 =オフィシャル提供○坂西未郁監督がトライベッカ映画祭で優秀新人長編監督賞を受賞N.Yのトライベッカ映画祭にてフィクション部門最優秀新人長編監督賞を