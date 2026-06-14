Jリーグオールスターで存在感を発揮17年ぶりに開催されたJリーグオールスター（MUFGスタジアム＝国立競技場）で、存分に持ち味を発揮したFW田中パウロ淳一（栃木シティ）は、自身にとって初となったオールスター出場を終え、「チームでみんなまとまって目立とうとしたので、それが良かったです。僕たちのリーグがレベル高かったということをファンにも見せたかったので」と、J2・J3百年構想リーグで対戦した選手たちと手にした優