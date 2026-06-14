イースター航空は、「直前特価」セールを6月9日午前10時から15日まで開催している。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージと諸税は別途必要。搭乗期間は6月9日から7月31日まで。公式ウェブサイト・アプリでのみ販売する。大阪/関西〜釜山線のみ受託手荷物15キロが含まれている。それ以外の路線は別途購入する必要がある。・ソウル/仁川発着大阪/関西（300円）、福岡（400円）、徳島（1,000円）、沖縄/那覇（1,800