「秋春制」への移行で8月に開幕するサッカーの明治安田J2リーグで、モンテディオ山形の開幕戦は8月8日か9日にホームで栃木シティとの試合が決まりました。Jリーグはことしから、8月に開幕する「秋春制」に移行します。13日夜、各チームのホーム戦の開幕カードが発表されました。J2リーグのモンテディオ山形は、8月8日または9日にリーグ開幕戦として天童市のNDソフトスタジ