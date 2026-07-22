もはや生成AIは日常の一部になりつつあるが、一部の人々はより巧妙な使い方を駆使している。SPA!が全国4000人に利用実態を調べた結果から見えたのは、知らぬ人ほど損をする「AIハッタリ社会」の実態だった――。◆AIを活用している人の割合は…連日「AIブーム」がニュースを賑わせているが、そもそもどの程度の人が生成AIを日常使いしているのか。今回、SPA!は全国4000人にAI利用の実態調査を行った。すると、生成AIを「ほぼ毎日使