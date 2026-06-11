元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが6月2日、肺炎のため都内の病院で亡くなっていたことがわかった。享年76。6月11日、所属事務所が発表した。ガッツさんは1949年、栃木県生まれ。1974年、WBC世界ライト級王座を奪取し、1978年に引退後はタレントに転身すると、映画『ブラックレイン』に出演するなど、俳優としても活躍した。しかし人気が爆発したのは、そのユニークなキャラクターが“伝説”として知られるようになっ