timeleszの菊池風磨が、イタリアのフレグランスブランド・アクア ディ パルマのサマーコレクション「ラ カレッタ」とのタイアップに登場し、個性的でシックな世界観を体現している。菊池風磨今回のコラボレーションは、同ブランドが2026年に向けて展開する新コレクションの発表を記念したものだ。菊池が登場したビジュアルでは、プールサイドに佇み、大人の色気を醸す表情や、笑顔を見せている。菊池風磨菊池風磨世界観は、サルデ