ロケバス内での20代女性に対する不同意性交などの罪に問われ、現在も裁判が続いている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告。初公判では無罪を主張し波紋を呼んだが、斉藤被告が起用されている企業の採用公式Instagramに投稿された1本の動画が、新たな火種となっている。問題となったのは、7月19日に公開された「斉藤さんがフロンティアでパルクールやってみた」と題した動画だ。「貨物運送業などをおこなう企業の採用Instagram