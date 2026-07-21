サッカーの強豪として知られる青森山田高校は、寮などで飲酒や喫煙をしていたサッカー部の部員十数名に停学などの処分を行ったと発表しました。青森山田高校では、サッカー部の部員十数名が寮などで飲酒や喫煙をしていたことを聞き取り調査などを通じて確認し、停学などの処分を科したということです。高校では2021年にもサッカー部の部員が酒を購入して停学処分を受け、寮を巡回する寮監の数を増やすなど対策をとっていました。青