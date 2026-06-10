ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のDJKOO（64）が9日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。家庭での料理事情を明かした。この日はSAMとそろって出演。料理研究家でタレントの和田明日香が「おふたりはお料理されます？」と聞くと、KOOは「（台所に立ったこと）ないな、全然」と返答。「奥さんには奥さんの冷蔵庫の配置とかこれを取るためにはこれを横に出さないと取れないとか図式があ