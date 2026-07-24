コスメや日用品、食品までを圧倒的な安さで提供する“激安の殿堂”『ドン・キホーテ』。2009年からはプライベートブランド『情熱価格』の展開を開始し、自社製品にも力を入れている。【写真】奇をてらってる？ドン・キホーテが販売する『偏愛めし』ドンキ“快作”の裏側2023年からは、『情熱価格』から弁当・惣菜に特化した『偏愛めし』が派生。このブランドの商品には大きな特徴があるという。「『偏愛めし』は、器いっぱいを