JR東日本は、新たな夜行特急「ルナ・アズール」の運行を2027年度初頭にも始める。車両はE657系を改造した10両編成で、定員は125人。座席はすべて個室とし、1〜2人用プレミアムグリーン個室「ルナ・プレミアム」、2〜4人用プレミアムグリーン個室「ルナ・プレミアムワイド」、1〜2人用グリーン個室「ルナ・コンフォート」、2〜4人用グリーン個室「ルナ・コンフォートワイド」、4人用グリーン個室「ルナ・コンフォートグランデ」の全