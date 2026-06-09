【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント映画『ラブ≠コメディ』（ヨミ：ラブノットコメディ／7月3日公開）より、神崎麗司（中島健人）の多彩な表情に心掴まれる場面写真が解禁された。 ■「一生懸命かっこつけていく。そこが麗司の素直な良いところ」（中島健人） “360度全方位イケメン”と称され、ラブコメ作品