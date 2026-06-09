中華料理を代表する点心の一種「小籠包」。しかし、自宅で作るとなるとゼラチンスープの下準備が大変だったり、蒸し器が必要だったりと、気軽に楽しめないのが難点です。これを解決する画期的なレシピとして、ネット上では「包まない小籠包」が以前から話題になっていましたが、料理研究家のリュウジさんがさらに独自の手法で味付けをアレンジ。自身のYouTubeチャンネルで「やけくそ小籠包」として紹介した、「バカほど簡単で