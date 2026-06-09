包まない、蒸さない、それでも小籠包　リュウジ流「やけくそ小籠包」作ってみた

中華料理を代表する点心の一種「小籠包」。しかし、自宅で作るとなるとゼラチンスープの下準備が大変だったり、蒸し器が必要だったりと、気軽に楽しめないのが難点です。

これを解決する画期的なレシピとして、ネット上では「包まない小籠包」が以前から話題になっていましたが、料理研究家のリュウジさんがさらに独自の手法で味付けをアレンジ。自身のYouTubeチャンネルで「やけくそ小籠包」として紹介した、「バカほど簡単でバカほどウマい」というその味を確かめるべく、いざ調理してみます。

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■ 容器のまま混ぜて重ねてチンするだけ

まず用意する主な材料は、豚ひき肉200g、長ネギ40g、餃子の皮10枚、そして生姜10g。

作り方もいい意味でおおざっぱです。まず長ネギを細かく刻んでひき肉の上に乗せ、そこへ鶏ガラスープ小さじ1と半分、砂糖小さじ2/3、オイスターソース小さじ1、しょうゆ小さじ1、塩ひとつまみ（約1g）、ラード約3cm（なければサラダ油でも可）、ごま油小さじ1、コショウ4振り、片栗粉小さじ半分、そして水140ccを注ぎ入れて混ぜ合わせます。

動画でリュウジさんはひき肉のパックのまま混ぜ合わせていましたが、筆者の環境では水分があふれそうになってしまったため、大きめの椀に移してしっかりと混ぜ合わせました。この水分の多さこそが、後にダクダクのスープを生み出すリュウジさん流アレンジの肝になります。

次に、耐熱容器の底にごま油を少量広げ、水で濡らした餃子の皮を5枚敷き詰めます。その上に先ほどの肉ダネをすべて入れて、さらに上から水で濡らした残りの餃子の皮5枚を被せるように敷き詰めます。あとはふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で5分半加熱するだけ。

レンジから取り出したら、容器のフチに張り付いた餃子の皮をスプーンなどで軽く剥がし、仕上げにきざみネギや刻んだ生姜を乗せれば、あっという間に「やけくそ小籠包」の完成です。

■ スプーンですくうと肉汁がじゅわっ！見た目以上の本格派

本当にこれだけで小籠包になるのか……と半信半疑のまま、さっそくひと口いただこうとスプーンですくってみました。すると、中からじゅわっと驚くほどの肉汁があふれ出し、器の中にダクダクの濃厚スープが広がります。これぞまさに小籠包の醍醐味そのもの。

ツルツルとした皮も豪快にすくって小皿に移し、口に運んでみると、思わず出た言葉が「あ〜うまい！」。

包んでいないため見た目こそ殺風景ではありますが、口の中で合わさる味わいは完全に小籠包。ジューシーな肉のうま味、長ネギのシャキシャキとした食感、そしてあふれ出る濃厚なうま味スープが餃子の皮と抜群の相性で絡み合い、スプーンが止まらなくなります。まるでお店で食べるような奥深い味わいが、レンジ調理だけでしっかり再現されています。

■ ぽん酢や酢醤油での「味変」でさらにご飯が進むやつに

なお、リュウジさんは動画内でぽん酢や酢醤油をかける味変アレンジも伝授していました。せっかくなのでこちらも試してみたところ、柑橘の酸味や醤油のコクが肉の脂っぽさをきゅっと引き締め、どちらの味変もうなるほどのおいしさに変化。お酒のおつまみとしてはもちろん、白米が猛烈に欲しくなる味わいへと進化します。

わざわざ時間をかけて餡を包んだり、蒸し器を出して片付けに追われたりする手間を一切かけず、ワンパン感覚で驚くほど簡単に作れてしまう今回の「やけくそ小籠包」。晩のメインおかずとしても、食卓にもう一品追加したいときでも大活躍してくれる、まさに限界自炊派の救世主的な大満足レシピでした。

＜参考・引用＞

リュウジ@料理のおじさんバズレシピさん（@ore825）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060902.html