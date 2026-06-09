穴の底から見上げると、そこには次々とのぞき込んでくる猫たちの顔。猫に見つめられ、前脚でちょっかいをかけられる“ご褒美視点”の動画が、Xで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんがこのほどXに投稿したのは「穴を覗き込んでくる猫ちゃんたち」の様子を捉えた1本の動画。動画を再生すると、映っているのはこちらを覗き込む1匹の猫ちゃん。ノルウェージャンフォレストキャットの