猫が集まる穴に落ちた気分？ のぞき込む姿が可愛すぎる動画に反響
穴の底から見上げると、そこには次々とのぞき込んでくる猫たちの顔。猫に見つめられ、前脚でちょっかいをかけられる“ご褒美視点”の動画が、Xで話題を集めています。
飼い主さんがこのほどXに投稿したのは「穴を覗き込んでくる猫ちゃんたち」の様子を捉えた1本の動画。
動画を再生すると、映っているのはこちらを覗き込む1匹の猫ちゃん。ノルウェージャンフォレストキャットのしろあんちゃんです。
しろあんちゃんは小さな前脚をにゅっと伸ばして、カメラのレンズをカリカリカリ。
恐る恐る覗き込んでみたり、じっと覗き込んでから前脚を伸ばしてみたり、好奇心旺盛なもう1匹、ラグドールのむーむーくんと一緒に覗き込んでみたりと大忙し。
スマホの上に筒を置いて撮影されたこの動画。まるで自分自身が猫が集まる穴の中に落ち、猫ちゃんたちに助け出されようとしているような、あるいはちょっかいをかけられているような、そんな気分を味わうことができます。
また、猫ちゃんたちがレンズをひっかく「カリカリカリ」という音も妙に心地よく、眺めているとじわじわと癒やされていくような感じがします。睡眠導入にも良さそう……。
飼い主さんの投稿は2.2万件のいいねを獲得し、コメント欄には「もふもふが迫ってくるのサイコー」「これは反則ってほど可愛い」「そうゆう種族の村に迷い込んだ目線」といった声が寄せられています。
「猫は穴や隙間があると覗きたくなる習性がある」と話す飼い主さん。今回それを穴側から見たらどんな映像になるのだろうと思い立ち、撮影してみたようです。
猫ちゃんたちは、突如として家に現れた「スマホ＋筒」という奇妙な撮影道具に、最初から「何かあるぞ」と興味津々。穴があることが分かるなり鼻を近づけて匂いを嗅いだり、覗き込んだり、前脚を入れたりと、飼い主さんが期待していた以上に良い反応をしてくれたそう。
しばらくは筒に興味を持ってくれていたしろあんちゃんとむーむーくん。しかし好奇心旺盛な一方で、飽きが早いのも猫あるある。
一通りいじって満足すると、何事もなかったかのように遠ざかってしまい、普段通り過ごし始めてしまったのだとか。
そういうところも含めて“最強に可愛い”存在なんですよね、猫って。
＜記事化協力＞
しろあん でっかい北欧猫（@shiroan_chan）
（ヨシクラミク）