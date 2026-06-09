穴の底から見上げると、そこには次々とのぞき込んでくる猫たちの顔。猫に見つめられ、前脚でちょっかいをかけられる“ご褒美視点”の動画が、Xで話題を集めています。

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飼い主さんがこのほどXに投稿したのは「穴を覗き込んでくる猫ちゃんたち」の様子を捉えた1本の動画。

動画を再生すると、映っているのはこちらを覗き込む1匹の猫ちゃん。ノルウェージャンフォレストキャットのしろあんちゃんです。

しろあんちゃんは小さな前脚をにゅっと伸ばして、カメラのレンズをカリカリカリ。

恐る恐る覗き込んでみたり、じっと覗き込んでから前脚を伸ばしてみたり、好奇心旺盛なもう1匹、ラグドールのむーむーくんと一緒に覗き込んでみたりと大忙し。

スマホの上に筒を置いて撮影されたこの動画。まるで自分自身が猫が集まる穴の中に落ち、猫ちゃんたちに助け出されようとしているような、あるいはちょっかいをかけられているような、そんな気分を味わうことができます。

また、猫ちゃんたちがレンズをひっかく「カリカリカリ」という音も妙に心地よく、眺めているとじわじわと癒やされていくような感じがします。睡眠導入にも良さそう……。

飼い主さんの投稿は2.2万件のいいねを獲得し、コメント欄には「もふもふが迫ってくるのサイコー」「これは反則ってほど可愛い」「そうゆう種族の村に迷い込んだ目線」といった声が寄せられています。

「猫は穴や隙間があると覗きたくなる習性がある」と話す飼い主さん。今回それを穴側から見たらどんな映像になるのだろうと思い立ち、撮影してみたようです。

猫ちゃんたちは、突如として家に現れた「スマホ＋筒」という奇妙な撮影道具に、最初から「何かあるぞ」と興味津々。穴があることが分かるなり鼻を近づけて匂いを嗅いだり、覗き込んだり、前脚を入れたりと、飼い主さんが期待していた以上に良い反応をしてくれたそう。

しばらくは筒に興味を持ってくれていたしろあんちゃんとむーむーくん。しかし好奇心旺盛な一方で、飽きが早いのも猫あるある。

一通りいじって満足すると、何事もなかったかのように遠ざかってしまい、普段通り過ごし始めてしまったのだとか。

そういうところも含めて“最強に可愛い”存在なんですよね、猫って。

＜記事化協力＞

しろあん でっかい北欧猫（@shiroan_chan）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060901.html