この記事をまとめると ■1977年誕生のラーダ・ニーヴァが大規模改良を実施 ■新エンジンや防錆対策で性能と実用性を向上 ■電動化時代でも独自の価値を追求し続ける 電動化時代なぞどこ吹く風 ラーダ・ニーヴァという名前に馴染みのない読者も少なくないだろう。旧ソ連の国営自動車メーカー「アフトワズ」が1977年に生産を開始したこのSUVは、当時としては画期的な設計をもっていた。フルタイム4WD、独立フロントサスペンション