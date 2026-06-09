キュラソー代表のバスが話題

2026年FIFAワールドカップ（W杯）へ初出場するキュラソー代表が、大会を前に思わぬ形で注目を集めている。

海外メディア「Haberler.com」は、同代表が使用するチームバスが「センセーションを巻き起こした」と報じた。

歴史的な快挙を成し遂げてW杯の舞台に臨むキュラソー代表だが、現在注目されているのはフットボールの内容ではないという。現地で手配されたチームバスがスクールバスの中古のような外観で、あまりに古く手入れの行き届いていない状態であり、多くの人々の話題をさらっている。

同メディアはチームバスの様子について「非常に古く、使い古された外観が際立っている」と描写。さらに「多くのサッカーファンは、W杯のような大舞台で国を代表するチームが、このような状態のバスを使用することに驚きを隠せなかった」と、周囲の困惑ぶりを伝えている。

歴史的な本大会初出場という偉業の影で、車両のコンディションに関する報道が先行する形となった。それでも一部のファンからは、バスの状態に関わらず同代表の歴史的成功を称える声が上がっており、カリブ海の小さな島国がW杯に参加すること自体が「それ自体で大きな物語である」と強調されている。（FOOTBALL ZONE編集部）