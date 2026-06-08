この記事をまとめると ■AT車はMT車よりブレーキペダルが大ぶりとなっている ■緊急時でも踏みやすい安全設計が目的 ■クラッチがないため設置スペースに余裕があり実現している ドライバーを支える重要な工夫 今では普通免許の取得もAT免許が基本で、MTに乗りたい人はあとから限定解除が必要になるというほど一般的となったAT車。このAT車、いうまでもなく足もとのペダルはアクセルとブレーキのみでMT車にあるクラッチペダルの