8日午前8時38分ごろにフィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震をめぐり、気象庁は熊本県の天草灘沿岸に若干の海面変動があると発表しました。 この地震では九州から関東にかけての広い範囲に津波注意報が発表されました。 熊本県の天草灘沿岸には「0.2m未満」の若干の海面変動があるとしています。被害の心配はないということです。 ▼【津波注意報】九州・四国・近畿・中部・関東など広範囲に気象庁8日午前9